حرائق الغابات: توقيف مشتبه فيه ببجاية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف شخص مشتبه في تورطه في إضرام النيران بغابة قرية بومنصور بلدية واد غير ولاية بجاية.

وأوضح بان لذات الهيئة أن "وقائع القضية تعود إلى تاريخ 24 جويلية 2023، أين تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين القاطنيين بقرية بومنصور، مفادها نشوب حريق على مستوى غابة نفس القرية، على إثر ذلك تم إخطار مصالح الحماية المدنية وتشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقيام بالمعاينات اللازمة".

وأضاف البيان "أنه بعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد الشخص المشتبه فيه في إضرام النيران بذات الغابة ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، ليتم توقيفه والتحقيق معه في جناية وضع النار عمدا في غابة وحقول مزروعة أشجار وجنحة عدم التبليغ عن جناية" "وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة حيث تم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بواد غير"، يختم البيان.