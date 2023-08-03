"داعش" يعلن مقتل زعيمه

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في تسجيل صوتي، الخميس، مقتل زعيمه الرابع المدعو "أبو الحسين الحسيني القرشي" في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا، وعين خلفا له.

ومني داعش الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سوريا وخسر كل مناطق سيطرته. ومنذ ذلك الحين، قتل أربعة من زعمائه، لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنّون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضدّ القوى الأمنية. كذلك أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات في دول أخرى حول العالم.

ووفق ما نقلت وكالات أنباء قال المتحدّث باسم التنظيم في تسجيل تعيين المدعو "أبو حفص الهاشمي القرشي" زعيما جديدا للتنظيم المتطرف.

ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديدا.