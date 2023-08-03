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النيجر تحظر بث وسائل إعلام فرنسية

العالم
3 أوت 2023 ()
إ.ب/وكالات
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قالت مجموعة "فرانس ميديا ​​موند" الإعلامية في بيان، إن إذاعة راديو فرنسا الدولي (RFI) وقناة "فرانس 24" التلفزيونية، قد أوقفتا عن العمل في النيجر، بعد أسبوع من الانقلاب.

وجاء في البيان أنه "وفقا لمصادر عديدة على الأرض، تم إيقاف بث RFI وFrance24 في البلاد"، حيث دانت "فرانس ميديا ​​موند" هذا القرار، واعتبرت أنه "اتخذ خارج الإطار القانوني المعمول به".

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام المذكورة قد سبق أن أخضعت للرقابة في مالي وبوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة، حيث تمثل RFI وFrance24 أهم وسائط البث الفرنسية في إفريقيا.

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