بيان هام من وزارة التربية الوطنية

أعلمت وزارة التربية الوطنية، أساتذة جميع المراحل التعليمية الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، أن هذه العملية تتم على الأرضية الرقمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعد رقمنة عملية الدخول والخروج الولائية، تعلم وزارة التربية الوطنية، أساتذة جميع المراحل التعليمية الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، بمن فيهم الذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية، أن هذه العملية تتم على الأرضية الرقمية دون سواها.

وذلك بالتسجيل عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وهذا في الفترة الممتدة من يوم الأحد 06 أوت، على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية يوم الخميس 31 أوت، يضيف البيان.