رئيس البرلمان العربي يثمن دور الجزائر على الساحة العربية

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الدفاع عن القضايا العربية.

وثمن العسومي الدور الكبير للجزائر على الساحة العربية والإقليمية والدولية من خلال الدبلوماسية الحكيمة والسياسة الرشيدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وجدد العسومي تهنئته للجزائر بمناسبة انتخابها مؤخراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوًا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024 و2025.

وأكد العسومي أن انتخاب الجزائر إنجاز دبلوماسي تاريخي يعكس دبلوماسيتها النشطة ونموذجها التنموي المتميز ومساعيها الحثيثة التي تبذلها لتعزيز الجهود لإحلال الأمن والسلام.