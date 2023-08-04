غليزان: توقيف سارق 20 مليون

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي القطار بأمن دائرة مازونة في غليزان من توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة مبلغ مالي من داخل مركبة مع استرجاعه.

وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخارجي القطار لشكوى من ضحية مفادها تعرضه إلى السرقة من داخل مركبة والتي طالت مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيف المشتبه فيه واسترجاع جزء من المبلغ المالي محل السرقة قدره 6 ملاين خبأها داخل ملابسه، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم استرجاع باقي المبلغ محل السرقة المقدر بـ 14 مليون.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.