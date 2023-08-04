الدبيبة يدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى تضافر الجهود للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية والحكومات الموازية وإهدار الميزانيات الوهمية.

وشدد الديبية في كلمة خلال إشرافه على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس الخميس على أن القوانين غير قابلة للتنفيذ هي السبب الرئيسي في إفشال الانتخابات، محذراً من الخطاب السياسي المستفز وإذكاء الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال "نحن ماضون في سبيل النجاح ورص الصفوف لكل الليبيين وأمد يدي معكم لكل من يرغب في الاستقرار للوصول إلى انتخابات عادلة، التي أراها محطة مهمة لانتقال ليبيا إلى تاريخ جديد يكون فيها التداول على السلطة سلمياً".