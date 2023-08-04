تونس تعلن عن إجلاء رعاياها من النيجر

أعلنت الحكومة التونسية عن بدء إجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة النيجر، عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم .

ودعت وزارة الخارجية التونسية، التونسيّين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس، للتواصل مع البعثة الدبلوماسية التونسية في العاصمة البوركينابية، واغادوغو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

ووضعت الخارجية التونسية منصة اتصالات لصالح رعاياها للتواصل والتسجيل، لتسهيل مغارتهم البلاد، تحسبا لأية تطورات لاحقة قد تحدث في البلاد.