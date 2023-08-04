تونس ترفض اتهامات أممية بشأن طرد المهاجرين الأفارقة

رفضت السلطات التونسية اتهامات وانتقادات وجهها لها المتحدث باسم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، حول اساءة معاملة المهاجرين الأفارقة على أراضيها ودفعهم الى الحدود مع ليبيا.

وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الرسمية) أن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، "يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة".

وكان الفقي يرد على تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، والذي قال الخميس أنه يتعين على السلطات التونسية وقف طرد المهاجرين إلى الحدود الليبية والجزائرية.

واعتبر الفقي ان "الادعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة"، ونفى ما وصفها "بالمزاعم حول طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين" وشكك في أن الأمين العام للأمم المتحدة، على علم "بما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام "، مضيبفا انه "لا سبيل لجعل مسائل تتعلق بسيادة الدول وحماية أقاليمها رهن تصريحات غير دقيقة وبين أيادي الموظفين من الصف الثالث في المنظمة الدولية".

ودعا المسؤول التونسي المسؤولين في الهيئة الأممية إلى "التثبت من الأخبار قبل نشرها "، وجدد تأكيده أن ّكل هذه الزوابع الإعلامية لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، ولا تمس من عزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب والتهريب ومكافحة الإتجار بالبشر و كل ما من شانه الإساءة لكرامة الإنسان".

وكشف الوزير التونسي ان فرق حرس السواحل التونسية تبذل جهودا كبيرة في نجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية. وأوضح انه تم إنقاذ أكثر من 15 ألف مهاجرا غير نظامي، 95 بالمائة منهم يحملون جنسيات افريقية من دول جنوب الصحراء، منذ شهر يناير الماضي.