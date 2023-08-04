المدية: باهي خالد يأمل في تدخل سفارة الجزائر بتونس لاستكمال العلاج

يعود غدا السبت أو بعد غد الشاب باهي خالد إلى أرض الوطن قادما من تونس بعد رحلة علاج دامت بضعة أيام فقط بإحدى العيادات الخاصة بمدينة صفاقس التونسية التي لم يقوم خالد على تسديد تكاليف علاجه الباهظة الثمن لمواصلة رحلة علاجه.

ورغم أن خالد الذي تمكن من السفر إلى تونس مع بداية الأسبوع الجاري بفضل تبرعات المحسنين الذين تمكنوا على مرتين من جمع مبلغ 100مليون سنتيم لدفع مصاريف علاجه بالعيادة الطبية ،إلا أن خالد وفي اتصال مع "الخبر" أكد أن أطباء العيادة الذين شخصوا حالته وبعد التحاليل الطبية والأشعة التي خضع لها اكتشفوا أنه يعاني من التهاب حاد في المعدة ووجود فطريات التي ربما كان تتسبب له على مدار ثلاث سنوات في الغثيان والقيء ، إلا أن مواصلة رحلة العلاج والخضوع لعملية جراحية على مستوى عيادة صفاقس يقول خالد تتطلب مصاريف إضافية أخرى يعجز عن دفعها حاليا، ومطالب اليوم مغادرة العيادة، لأنه لم يعد يملك المال بعد ان انتهت ما تبرع به المحسنون، والعودة إلى أرض الوطن لجمع المبلغ المطلوب حوالي سبعين مليون سنتيم والعودة مجددا إلى تونس.

وكله أمل للشفاء من داء سكن معدته لثلاث سنوات واقتصرت أعراضه على القيء والغثيان لكل من يتناوله من طعام أرغمته في نهاية المطاف إلى إجراء عملية جراحية، بمستشفى فرانز فانون بالبليدة، حيث قام الأطباء على تغيير مسار الغذاء للمعدة عن المسار الطبيعي وهو ما يبدو أنه قد زاد من معاناة خالد، الذي يوجه عبر ا"لخبر" نداء لسفارة الجزائر بتونس لمساعدته على استكمال علاجه دون العودة إلى الجزائر.