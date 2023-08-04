حصيلة مرعبة لضحايا الغرق

سجلت مصالح الحماية المدنية إلى غاية الساعة الثالثة مساء من نهار اليوم انتشال 7 غرقى من الشواطئ فيما تستمر عملية البحث عن 3 غرقى آخرين.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية فإن 4 ضحايا انتشلوا من شواطئ ممنوعة بولاية عين تيموشنت، الجزائر، بجاية وبومرداس، و3 حالات من شواطئ مسموحة براية حمراء بكل من ولاية وهران، مستغانم والشلف.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت يوم أمس 12 حالة وفاة غرقا منها 10 حالات في "شواطئ ممنوعة، وراية حمراء" وحالتان بالمجمعات المائية ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان 193 حالة وفاة غرقا منها 136 حالة في الشواطئ و57 حالة بالمجمعات المائية.