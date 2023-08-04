نادي فرانكفورت يأمل في حسم صفقة شعيبي قريبا

كشفت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة حول مستقبل الدولي الجزائري ولاعب نادي تولوز الفرنسي، فارس شعيبي.

وحسب ما نقل الصحفي "سانتي أونا" فإنه بعد شهور من المفاوضات، تأمل إدارة نادي أنتراخت فرانكفورت الألماني في الانتهاء من صفقة فارس الشعبي في الأيام المقبلة.

ووفق ذات المصدر فإن الدولي الجزائري أبرم اتفاقا شفهيا مع النادي الألماني منذ عدة أسابيع.

من جهته، كشف موقع "فوت ميركاتو" أن صاحب الـ20 عامًا يعجب كثيرا مسيري أنتراخت فرانكفورت. حيث يسعى نادي "البوندسليغا" إلى إتمام الصفقة في الأيام المقبلة، مضيفا أن إدارة فرانكفورت واثقة للغاية.