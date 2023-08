Bilan effroyable des noyés

Sept cas de noyade ont été recensés à travers l'ensemble des plages du littoral algériens et les opérations de recherche de 3 autres continuent, ont indiqué ce vendredi les services de la protection civile dans un communiqué.

Selon la même source, quatre personnes noyées ont été repêchées dans des plages où la baignade est interdite, notamment, dans les wilayas d''Ain Timouchent, Alger, Bejaïa et Boumerdès. Trois autres victimes ont été repêchées dans des plages où la baignade est autorisée mais dangereuse, à savoir, à Mostaganem, Oran et Chlef.

Pour rappel, 12 personnes sont mortes noyées, hier, dont dix dans des plages interdites, avec fanion rouge.

Le total des décès par noyade s'élève ainsi, depuis le 1er juin, à 193 décès.