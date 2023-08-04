الهند: إغلاق عدة مساجد بعد أعمال شغب طائفية

أغلقت معظم المساجد الجمعة في مركز تجاري مهم في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي بعد مقتل ستة أشخاص في أعمال شغب طائفية.

ونُشرت الشرطة بأعداد كبيرة أمام العديد من مساجد غوروغرام، وهي مدينة تجارية تابعة لنيودلهي ومركز أعمال رئيسي يضم مقار نوكيا وسامسونغ وشركات أخرى متعددة الجنسيات في الهند.

تصاعد التوتر في المنطقة منذ الاثنين عندما رشق حشد موكبًا دينيًا هندوسيًا بالحجارة وأشعل النيران في سيارات في حي نوح القريب وغالبية سكانه مسلمون.

ثم هاجمت مجموعة مسلحة مسجدا في غوروغرام في وقت مبكر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل رجل دين في عملية انتقام على ما يبدو، فيما تم تخريب العديد من المتاجر والمطاعم الصغيرة أو حرقها من قبل حشد ردد شعارات دينية هندوسية.

وسمحت بعض المساجد في غوروغرام لمجموعات صغيرة بأداء صلاة الجمعة، لكن خمسا من دور العبادة الإسلامية الرئيسية في المدينة كانت مغلقة ونُشرت قوة من الشرطة عند مداخلها.

منذ أن تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 مليون نسمة ويُتهم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بالسعي لتهميشها.