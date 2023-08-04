الجزائر تبلغ "إيكواس" رفضها التدخل العسكري في النيجر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، باباغانا كينجيبي، الذي حلَّ بالجزائر ظهيرة اليوم.

وبهذه المناسبة، تسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

ووفق بيان وزارة الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد والجار والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر.

وفي سبيل ذلك، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

للتذكير هدد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المجلس العسكري في النيجر، بعد أن استولى على السلطة في انقلاب الأسبوع الماضي.

وأمهل قادة إيكواس، المجلس العسكري، سبعة أيام، لإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز، إلى منصبه.