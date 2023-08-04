بجاية: إخماد حرائق الغابات التي اندلعت منذ يومين

أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، اليوم الجمعة، عن إخماد كافة حرائق الغابات التي سجلتها الولاية منذ يومين بفضل تظافر الجهود المبذولة من عديد المصالح، مشيرة إلى إحصاء 7 حرائق خلال يوم الخميس.

وأوضح ذات المصدر أن الحرائق التي اندلعت في عديد الأماكن، قد أثرت على المناطق الغابية بكل من فناية وتيفرا، على بعد 35 كم من غرب بجاية، حيث وصلت ألسنة النيران إلى محيط بعض القرى، دون أن تسبب أضرارا بفضل الوسائل المسخرة لعرقلة تقدمها.

وقد شهدت عمليات إخماد النيران إشراك السكان القاطنين بالقرب من هذه المناطق وتسخير 3 أرتال متنقلة (1 من بجاية و2 من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج)، إضافة إلى طائرتين لإخماد الحرائق، واحدة من نوع ب-200، حسب البيان الذي أكد أن تسخير الأطقم المشاركة والوسائل المستعملة قد مكن من الإخماد السريع لهذه الحرائق.

ورغم تحسن الوضع بالمنطقة، زوال اليوم الجمعة، لاسيما مع تساقط الأمطار التي ساهمت بشكل طبيعي في توفير أفضل حماية للغطاء النباتي بفضل عامل الرطوبة، تحافظ المصالح المختصة على درجات عالية من اليقظة لمنع انتشار ألسنة اللهب مجددا.