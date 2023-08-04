حريق يودي بحياة أم وابنيها بسطيف

تسبب حريق في منزل في مدينة العلمة بولاية سطيف، زوال اليوم الجمعة، في وفاة أم وابنيها، وفق ما أوردت مصالح الحماية المدنية.

وجاء في البيان "تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة على الساعة 14 و50 د من نهار اليوم لحريق في منزل بحي لعوازقة بلدية بازر الصخرة، تم خلاله إسعاف وإجلاء أم، 25 سنة، وابنيها، 4 وسنتين، في حالة غيبوبة إلى استعجالات مستشفى العلمة بسبب استنشاق الدخان الكثيف والسام".

وأضاف ذات البيان "تم إخماد الحريق الذي نشب في المرآب المتصل بالمنزل بالطابق الأرضي ومنعه من الانتشار والذي تسبب في احتراق فراش صوفي وأريكة وعجلات مطاطية".

وأضاف ذات المصدر أن مصالح مستشفى العلمة أكدت وفاة ضحايا هذا الحريق.