Une mère et ses enfants décédés dans un incendie à Sétif

Un appartement a pris feu ce vendredi après-midi, causant la mort d'une femme et de ses enfants, a indiqué la protection civile dans un communiqué.

Une brigade de la protection civile de l'unité d'El Eulma, est intervenue ce jour vers 17:50mn dans un incendie qui a pris dans un appartement au niveau de la cité Laouazga, dans la commune de Baser Essakhra. Les victimes ( la mère et ses deux enfants âgés de 25, de 4 et de 2ans) ont été transférés vers les urgences de l'hôpital d'El Eulma.

L'incendie qui a pris dans le garage de l'appartement a été maitrisé, précise la même source qui a conclu que les victimes de cet incendie sont décédés.