الموزمبيق تجدد دعمها للشعب الصحراوي

جددت وزيرة خارجية موزمبيق، فيرونيكا ناتينييل، دعم بلادها للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة، مؤكدة استمرار الموزمبيق في الدفاع والمرافعة عن كفاح الشعب الصحراوي المشروع في المحافل الإفريقية والدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزيرة الموزمبيقية مع وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، الذي شرع أمس الخميس في زيارة عمل للموزمبيق، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.

وأكدت ناتينييل "دعم الموزمبيق حكومة وشعبا، للشعب الصحراوي وقضيته العادلة"، مجددة "استمرار الموزمبيق في الدفاع والمرافعة عن كفاح الشعب الصحراوي المشروع في المحافل الإفريقية والدولية" .

كما شددت ذات المسؤولة على "أن الموزمبيق لن تنطلي عليها أية مناورة تستهدف الالتفاف على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والسيادة والاستقلال".