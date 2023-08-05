انطلاق التسجيلات النهائية لحاملي البكالوريا

تنطلق التسجيلات الجامعية النهائية اليوم لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد لدورة جوان 2023.

وقد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تاريخ انطلاق التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وأفاد البيان أن التسجيلات الجامعية النهائية تنطلق بداية من اليوم 5 أوت إلى غاية 10 أوت 2023.

ويتم دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ 200 دينار باستعمال البطاقة الذهبية للمعني أو أحد أقاربه عبر https://progres.mesrs.dz/webetu، كما يمكن الدفع استثناءً بواسطة حوالة بريدية تطبع من ذات المنصة وتسدد لدى أي مركز بريدي.

ويصبح التسجيل نهائيًا بعد هذه العملية ويتحصل المعني على بطاقة الطالب الالكترونية التي يمكن تحميلها على الهاتف الذكي من ذات المنصة.