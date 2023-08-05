الرئيس تبون: زيارتي إلى فرنسا لا تزال قائمة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن زيارته إلى فرنسا لا تزال قائمة.

وقال الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبث مساء اليوم السبت، على القنوات التلفزيونية والإذاعية: "نحن ننتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من طرف الرئاسة الفرنسية".

وبخصوص انقلاب دولة النيجر، شدد الرئيس تبون على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية، مؤكدا إذا أراد النيجريون المساعدة سنقدم لهم كل الدعم.

وبشأن الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن، ترحم الرئيس تبون على شهداء الحرائق، مشيرا إلى أن الجزائر استلمت طائرة كبرى عملاقة للإطفاء واستأجرت 6 طائرات أخرى من أجل مواجهة الحرائق، كما قمنا بتقوية عتاد الحماية المدنية وفي ظرف 72 ساعة فقط تغلبنا على النيران.

وأكد الرئيس أن البرامج السكنية لن تتوقف، مضيفا أن الدولة التزمت بإنجاز خطوط السكة الحديدية، كاشفا أنه تم التواصل مع الأصدقاء الصينيين من أجل الدخول معهم في برنامج طموح.

وكشف الرئيس أن الجزائر أصبحت الأولى إفريقيا والثالثة عربيا في انتاج المياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر، مؤكدا: إنتاجنا للمياه سيبلغ مليار و400 مليون متر مكعب يوميا باستكمال محطات التحلية المبرمجة".