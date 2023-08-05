الشبلة عزومي بطلة الجزائر في الملاكمة

توّج فرع الملاكمة لاتحاد مازونة في غليزان بكأس الجمهورية والميدالية الذهبية وزن 70 كلغ والذي كان من نصيب الشبلة يسرى عزومي التي تغلبت على بطلة الجزائر.

وفي حديثها لـ " الخبر"، عبرت البطلة عن سعادتها بهذا التتويج الوطني المستحق، والذي كانت تنتظره بفارغ الصبر منذ العام الماضي بعدما خسرت النهائي الذي شجعها على العمل المستمر الدؤوب، وحققت ما كانت تصبو له، وترجو المزيد في المنافسات القادمة.

وفي الشأن ذاته، كشف نصر الدين بوقرط أن هذا التتويج المستحق جاء بإمكانات منعدمة، وأنه لم يلق أي إعانة لحد الآن، إذ أنه هو من يدفع مصاريف النقل والأكل من ماله الخاص، وفي هذا الصدد يناشد السلطات المسؤولة لتدعيمه ماديا، بغية تحقيق ألقاب أخرى، موضحا أن الفرع الذي يشرف عليه يضم 150 رياضيا من الجنسين.

من جهتها الملاكمة رميسة زلاف صاحبة وزن 46 كلغ، تحصلت على الرتبة الأولى في المهرجان الوطني للملاكمة الذي أقيم بأم البواقي، وكذا بالبطولة الوطنية ببجاية، وقد خسرت نهائي كأس الجمهورية مرجعة سبب ذلك إلى الظلم التحكيمي، وقد اتصل بها المدرب الوطني للملاكمة لضمها للفريق.