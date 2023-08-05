غليزان: سارقا الدرجات النارية وراء القضبان

تمكنت كل من مصالح الأمن الحضري الأول وعناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان من توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة دراجتين ناريتين مع استرجاعهما.

وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية لشكاوى من ضحيتين مفادها تعرض دراجتيهما الناريتين الأولى من نوع جيتا والثانية من نوع بيجو للسرقة.

وبعد تكثيف الأبحاث والقيام بالتحريات التقنية تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع استرجاع الدراجتين محل السرقة. والتحقيقات التي باشرتها ذات المصلحة أفضت إلى تحديد هوية شريكه في العملية. وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.