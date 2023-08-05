رئيس الجمهورية يشرف على الاحتفال باليوم الوطني للجيش

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، مراسم الاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي المصادف للرابع أوت من كل سنة.

وأقيم حفل التكريم على شرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى النادي الوطني للجيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، حيث بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.

وجرت مراسم حفل التكريم بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

للإشارة، فقد تم ترسيم الرابع أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس الجمهورية بهدف الوقوف على الإرهاصات التاريخية لنشأة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر جيش التحرير الوطني نواته الصلبة.

* رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجيش

الفريق أول السعيد شنقريحة: أتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إشرافه الشخصي على إحياء مراسم هذه المناسبة

الفريق أول السعيد شنقريحة: إن ترسيم هذا اليوم من قبل السيد رئيس الجمهورية يجسد أرفع معاني التقدير والعرفان لمؤسسات الدولة

الفريق أول السعيد شنقريحة: إن الاحتفال بالذكرى هو محطة يكرم فيها أبطال الجزائر المستقلة عرفانا للذين نذروا أنفسهم للحفاظ على الجمهورية

فريق أول السعيد شنقريحة: هذا اليوم يمثل ذكرى تحوير جيش التحرير الوطني بكل ما يحمله من قيم التضحية والبسالة والفداء ومبادئ الوفاء والإخلاص للجيش الوطني الشعبي

الفريق أول السعيد شنقريحة: هذا اليوم يرسخ محطة أخرى مضيئة في مسيرة وطننا المفدى

كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجيش:

نقل مباشر من التلفزيون العمومي: