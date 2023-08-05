رئيس الجمهورية يكرم أعضاء من جيش التحرير الوطني

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وتخلل الحفل تكريم عدد من أعضاء من جيش التحرير الوطني التالية أسماءهم:

اللواء المتقاعد كمال عبد الرحمان

العميد المتقاعد سالم بن عبد الله

العميد المتقاعد نور الدين القرطبي

العميد المتقاعد العربي عليوة

العقيد المتقاعد حمزة عوفي

العقيد المتقاعد الحسين موساوي

العقيد المتقاعد مسعود كسايحية

العقيد المتقاعد علي بجاوي

العقيد المتقاعد محمد مهدي

العقيد المتقاعد بوعلام عزوز

العقيد المتقاعد أحمد لخضر دريد

المقدم المتقاعد محمد علي بوغزالة

المقدم المتقاعد محمد الطاهر عبد السلام

المقدم المتقاعد عبد القادر بن عاشور

المقدم المتقاعد اعمر مشري

المقدم المتقاعد البشير التاوتي

المقدم المتقاعد عباس صاوشة

الرائد المتقاعد علي ثابت

الرائد المتقاعد عبد الحميد مقراني