ملاكمة: آيت بقة يحتفظ بلقبه الإفريقي

احتفظ الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة بلقبه الإفريقي لوزن (63.5 كلغ) اليوم السبت، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للنخبة (رجال وسيدات) الجارية بياوندي (الكاميرون)، بعد تغلبه على الموريسي كولان لويس ريشارنو، في نهائي النسخة 2023 للمنافسة.

وفي وقت سابق من اليوم، توجت الملاكمتان الجزائريتان روميساء بوعلام (50 كلغ) وحجيلة خليف (60 كلغ) بميدالية المعدن النفيس.

ففي وزن 50 كلغ، أطاحت الجزائرية روميسا بوعلام بنظيرتها المغربية شدار رباب بنتيجة 5-0، في الوقت الذي سيطرت فيه خليف حجيلة على الكونغولية مبامبا ميرفال (5-0) في وزن 60 كلغ.

ومن جهتها، اكتفت فاطمة الزهراء عبد القادر حجالة بالميدالية الفضية (54 كلغ) عقب تعثرها في النهائي أمام المغربية وداد برتال.

ويختتم الموعد القاري اليوم السبت بإجراء نهائيات منافسات الرجال.

وتجدر الإشارة، أن بطولة إفريقيا بياوندي الكاميرونية (أكابر ذكور وإناث)، عرفت مشاركة 206 ملاكم منهم 64 ملاكمة، يمثلون 26 دولة من بينها الجزائر الممثلة بـ13 ملاكما منهم (6 إناث).