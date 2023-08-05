نيجيريا: مجلس الشيوخ يرفض التدخل العسكري في النيجر

رفض أعضاء مجلس الشيوخ في نيجيريا طلب الرئيس بولا تينوبو بنشر قوات نيجيرية في جمهورية النيجر كجزء من قوة "إيكواس" لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد.

ووفق ما نقل موقع "التايمز" المحلي فإن أعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين، اليوم السبت، وافقوا على إصدار قرار يدين الانقلاب ويثني على قادة "إيكواس" لجهودهم في استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكنهم استبعدوا الخيارات العسكرية.

وحسب ذات المصدر تم استبعاد الخيارات العسكرية بسبب العديد من العوامل وأيضًا بسبب العلاقة المتناغمة التي تتمتع بها نيجيريا والنيجر دائمًا.

وبدلاً من ذلك حث أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس تينوبو على تكثيف المفاوضات مع قادة الانقلاب عن طريق إرسال وفد رفيع المستوى مرة أخرى إلى نيامي للحوار والسعي إلى حل دبلوماسي.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون للعمل العسكري إلى أن الجيش النيجيري غير مجهز للغاية وغير مستعد لخوض أي حرب.

وفرضت "إيكواس" عقوبات على النيجر وقالت إنها قد تجيز استخدام القوة إذا لم يقم قادة الانقلاب بإعادة السلطة للرئيس المنتخب محمد بازوم بحلول يوم الأحد.