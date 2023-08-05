بونجاح يغادر البطولة العربية

تأهل فريق الشرطة العراقي لكرة القدم للدور النصف النهائي، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، عقب فوزه على نظيره السد القطري (4-2), الشوط الأول (1-1) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) بمدينة أبها السعودية بالدور الربع النهائي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق صباح خضير (د 32)، أسو رستم (د 59 من ضربة جزاء و78) وأحمد فرحان (د 70) للشرطة، وأكرم عفيف (د 24 من ضربة جزاء و81) للسد القطري.

وشارك الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أساسيا في المواجهة وقدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني بعد استغلاله خطأ حارس المنافس بطريقة ذكية، غير أن هذا لم يكن كافيا لنادي السد من أجل تجنب الإقصاء.

ويواجه الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل بالمربع الذهبي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي والنصر السعودي التي ستقام مساء غد الأحد.

وتقام البطولة حاليا بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 من شهر جويلية الماضي وحتى السبت المقبل.