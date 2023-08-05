قتيل في عملية وسط تل أبيب

قتل حارس أمن صهيوني وأصيب مستوطنان اثنان، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.

وحدثت العملية في "نحلات بنيامين" في تل أبيب، حيث أوقعت قتيلاً وعددا من الإصابات، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ العملية أطلق 5 رصاصات على عنصر أمن صهيوني أصابته في الجزء العلوي من جسده، قبل أن يعلن عن مصرعه.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن استشهاد المنفذ، بعد نقله إلى المستشفى جراء إصابته بجراح حرجة برصاص شرطة الاحتلال في تل أبيب. وفي السياق، قالت مصادر محلية إن منفذ العملية هو كامل محمود أبو بكر من بلدة رمانة غرب مدينة جنين.

وباركت الفصائل الفلسطينية عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد أبو بكر وسط مدينة تل أبيب، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الذي صعد من عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تلك العمليات تتواصل بسبب سياسة الإعدام في الضفة عبر جيش الاحتلال ومستوطنيه، ورفع مستوى حربه الدينية على مقدساتنا في القدس المحتلة.

وأشار إلى أن المقاومة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه، في تأكيد جديد على قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال، وتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى.