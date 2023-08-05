الطفل سراج يعود الى الدرابلية

عاد الطفل سراج دربالي الى حضن والديه وإلى منطقته الدرابلية ببلدية السواقي شرق المدية في اجواء احتفالية مميزة صنعها الطفل سراج في موكب للسيارات ووسط فرحة عارمة السكان الدرابلية والكل يردد (جبنا سراج ورانا لباس), بعد ان افتقدت الدرابلية سراج منذ مساء الجمعة ،وعلى مدار 24,ساعة من الغياب وعمليات البحث الواسعة التي دامت حتى ساعات ليلة امس ،ظل الكل يترقب النهاية وكيف ستكون ،لكن رحلة البحث التي تجندت لها مختلف المصالح من الحماية المدنية،والدرك الوطني والسكان الذين هبوا من مناطق اخرى للمشاركة في عملية البحث التي اثمرت مساء اليوم بالعثور على سراج بمنطقة تبعد عن مقر سكناه العائلي بحوالي عشر كيلومترات يكون الطفل سراج قطعها سيراج و دون ان يعلم على الاقدام ،ووسط مخاطر عديدة في منطقة تكسوها الغابات وتسكنها الحيوانات المفترسة ،لكن سراج كان في رعاية الله وحفظه وشاء له القدر ان يعود سالما معافى الى عأئلته ويكون درسا لكل العائلات ان تتخذ كل احتياطاتها لمراقبة ابناءهم الصغار في محيط يفتقر امرافق الترفيه واللعب، وتتهددهم الكثير من المخاطر .