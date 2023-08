Entrevue du président Tebboune avec la presse

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue à la presse nationale qui a été diffusée ce samedi soir.

Le président Tebboune a abordé plusieurs questions, notamment, les feux de forêts qui se sont déclarés dans plusieurs régions du pays. à ce propos, le président Tebboune a affirmé qu'ils ont été prémédités, à l'instar de deux de 2021, indiquant que les autorités ont pris des mesures préventives contre ces derniers, dont la locations d'avions bombardiers d'eau. Il a notamment, affirmé être en possession de photos de certains individus qui avaient prémédité de mettre des pneus dans des forêts.

Pour ce qui est de la pénurie de l'eau potable, le président Tebboune a déclaré que l'Algérie n'est pas confrontée à une sécheresse totale, avant d'ajouter que la distribution de l'eau potable n'est pas équitable. Tout en affirmant que l'eau ne peut être fournie 24h/24, le président Tebboune a assuré que des mesures ont été prises pour que le citoyen soit approvisionné en eau potable soit quotidiennement ou un jour sur deux.

Dans le même sillage, le président Tebboune a expliqué que des projets ont été réalisés et qu'ils sont en mesure de réduire de l'ampleur de la crise, notamment, la station d'Oran qui est d'une capacité de 300 mille mètres cubes et qui est en mesure de mettre fin à la crise dans la wilaya et ses environs.

Concernant le dossier du logement, le président Tebboune a déclaré que les projets ne s'arrêteront pas. Il a dans ce cadre cité les projets du logement rural qu'il a qualifié de fortune mais qui n'est pas suffisamment médiatisé. "Parmi les formules réussies celle de la location-vente qui profite à la classe moyenne que j'ai beaucoup défendue depuis ma première participation au gouvernement", précise le président Tebboune tout en regrettant les constructions en hauteurs dans les wilayas du sud du pays.