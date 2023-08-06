تعليمات جديدة بخصوص منحة التمدرس

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصصت لمتابعة مدى تنفيذ كل مديرية للرزنامة المسطرة والتعليمات المسداة في الندوة المرئية المنعقدة يوم الثلاثاء أوّل أوت 2023. وحسب بيان للوزارة، فقد تمحور اللقاء "حول العمليات الهامة المرتبطة بالدخول المدرسي 2023-2024، المتمثلة أساسا في المراكز المخصصة لاستلام ملفات المسجلين على الأرضية الرقمية لتوظيف اساتذة المدرسة الابتدائية لمادتي التربية البدنية والرياضية واللغة الإنجليزية، والتأطير المكلف بالعملية، وكذا وتيرة ونسب الملفات المودعة". وقد أكد الوزير في هذه النقطة، حسب ذات المصدر، أن "المعنيين بإيداع الملفات، هم المسجلون على الأرضية الرقمية دون سواهم". ومن بين الملفات "تقدم تنفيذ العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بمنحة التمدرس الخاصة (5 آلاف دينار) ، حيث جدد الوزير تأكيده على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا الملف على مستوى مختلف الجهات المعنية به، لصرفها لمستحقيها تباعا كلما أصبحت جاهزة على أن تنتهي في أقرب الآجال."