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مراد بتيبازة لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الوطن

أخبار الوطن
6 أوت 2023 ()
خ.د
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حلّ اليوم الأحد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،  ابراهيم مراد ، رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بولاية تيبازة لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة التي مسّت ولاية بجاية.

وجاء في بيان الداخلية ، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية حل صباح اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو ببلدية مناصر ولاية تيبازة ،لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني "مختاري جلول" الذي استشهد جراء الحرائق بولاية بجاية

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