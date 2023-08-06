مراد بتيبازة لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الوطن

حلّ اليوم الأحد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد ، رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بولاية تيبازة لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة التي مسّت ولاية بجاية.

وجاء في بيان الداخلية ، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية حل صباح اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو ببلدية مناصر ولاية تيبازة ،لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني "مختاري جلول" الذي استشهد جراء الحرائق بولاية بجاية