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04 وفيات في حادث مرور مروع بالجلفة

مجتمع
6 أوت 2023 ()
بن جدو امحمد
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم اثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاحد، لدية الدويس في الجلفة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالادريسية صبيحة هذا اليوم  في حدود الساعة 07 سا و 25 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع لوقان داسيا و رونو كونغو وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 122 في شطره الرابط مابين بلديتي الدويس وعين الشهداء، الحادث  خلف وفاة 04 ضحايا في عين المكان تتراوح أعمارهم (63 سنة ، 43 سنة ،37 سنة و34 سنة) ، تم تحويلهم  الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية.

من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث

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