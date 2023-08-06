04 وفيات في حادث مرور مروع بالجلفة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم اثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم الاحد، لدية الدويس في الجلفة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بالادريسية صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 07 سا و 25 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع لوقان داسيا و رونو كونغو وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 122 في شطره الرابط مابين بلديتي الدويس وعين الشهداء، الحادث خلف وفاة 04 ضحايا في عين المكان تتراوح أعمارهم (63 سنة ، 43 سنة ،37 سنة و34 سنة) ، تم تحويلهم الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية.

من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث