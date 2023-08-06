قتيلان واربعة جرحى في اصطدام بين حافلة وشاحنة المدية

تدخلت فجر اليوم مصالح الحماية المدنية لولاية المدية على اثر وقوع حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بشاحنة.

على مستوى الطريق الوطني 60أ مخرج بلدية شنقيل دائرة شلالة العذاورة..

الحادث تسبب في وفاة شخصين أعمارهما (80 سنة 84 سنة) تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الطبية بشلالة العذاورة، فيما تم تسجيل إصابة 04 أشخاص أخرين بجروح مختلفة وفي حالة صدمة كانوا محصورين داخل الحافلة تتراوح أعمارهم مابين(30 سنة و56 سنة) تم اسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى العيادة لتلقي الاسعافات الاولية.