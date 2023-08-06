غليزان: احتراق عدادات كهربائية بعمارة 263 مسكن

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مدعومة بوحدة القطاع قصد إخماد حريق عدادات كهربائية داخل عمارة بحي ترقوي 263 مسكنا ببلدية غليزان.

وقد سبب الحريق حالة هلع وسط سكان العمارة بسبب كثافة الدخان،حيث تم تسخير الوسائل المادية المعتبرة لهذا التدخل متمثلة في شاحنتي إطفاء،وشاحنة العتاد النموذجي و 04 سيارات إسعاف.وقد تم إخماد الحريق وإنقاذ المصابين وإخراجهم خارج العمارة وكذلك تم استخدام جهاز خاص لطرد الدخان خارج العمارة لغرض التهوية لتسهيل عمليات الإنقاذ وكذلك لتمكين المواطنين من النزول إلى خارج العمارة.وقد تمكنت وحدة الإسعافات من إجلاء 11 مصابا أصيبوا بضيق في التنفس و 05 في حالة صدمة،أين تم إجلاؤهم إلى مستشفى محمد بوضياف مع تسجيل احتراق حوالي 12 عدادا كهربائيا .