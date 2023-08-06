التحضير لعملية توزيع السكنات في ذكرى إندلاع الثورة

ترأس مساء أمس السبت ، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل السيد فيصل زيتوني ، لقاءا تنسيقيا حضره المدير العام المساعد للإكتتاب و التسويق والمدير المركزي لتسيير العمليات ، و المدير الجهوي لوكالة عدل وهران.

وأوضح بيان المدرية العامة لوكالة عدل ، أن هذه للقاءات تأتي تحضيرا لعملية التوزيع المقبلة في ذكرى إندلاع الثورة ، وكذلك من اجل التنسيق مع مختلف الفاعيلين لتسريع وتيرة الأشغال لمختلف المشاريع غير مبرمجة لعملية التسليم المقبلة و هذا بهدف تفادي أي تأخير في المستقبل .

وحسب ذات البيان ، فقد شدد زيتوني على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال و العمل بنظام التناوب بجميع المشاريع خاصة في هذه الفترة الصيفية، مع إلتزام مديري المشاريع ورؤساء المشاريع بتكثيف دوريات مراقبة للأشغال ، كما دعا إحترام معايير الجودة و النوعية مختلف الأشغال .

أما عن السكنات المرتقب تسليمها في ذكرى إندلاع الثورة التحريرية بالولايات التابعة بالمديرية الجهوية فقد دعا السيد المدير العام مديري المشاريع ومؤسسات الإنجاز بضرورة التحلي بالروح المقاولاتية و العمل بنظام التناوب و التغلب على مختلف العراقيل الإدارية و الطبيعية بهدف زرع البسمة في وجوه عائلات المتسفيدين ، هذا و من المرتقب تسليم عدد من السكنات الموجهة لأصحاب الطعون و الملفات المقبولة وهو مايؤكد على تسارع وتيرة الأشغال .

و تناول المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل رفقة المدير العام المساعد للإكتتاب و التسويق ملف إجراءات العقود ، شهادات المطابقة ، رخص البناء وكذا ملف بيع بالمحلات التجارية حيث دعا الى ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الولائية التي تتابع إجرءات عقود الملكية للأراضي المشيدة عليها الأحياء السكنية ، أما عن المحلات التجارية فقد دعا السيد المدير العام إلى ضرورة تسهيل إجرءات البيع و كذا وضع مخطط إستباقي من أجل بيع المحلات بالأحياء المبرمجة للتسيلم .