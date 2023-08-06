تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 08 أشخاص ينشطون في تهريب المركبات انطلاقا من دول أجنبية، وإسترجاع 16 مركبة، بعضها محل بحث من طرف الأنتربول

وحسب المديرية العامة الأمن الوطني، أسفرت التحريات المعمقة التي باشرها محققو ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة، عن تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتوقيفهم على مستوى ولايات الجزائر العاصمة ، تيزي وزو وسطيف، مع ضبط واسترجاع ملفات قاعدية مزورة و 438 مليون سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد وارتكاب جنح، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، طمس مواصفات تقنية وقانونية في هيكل مركبة ووضعها للسير بمواصفات غير مطابقة، إساءة استعمال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، التهريب الدولي للمركبات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية وتبييض الأموال.