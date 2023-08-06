مراد يعلن عن توظيف 3آلاف عون بالحماية المدنية

حل ، اليوم الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكرو بولاية الشلف ، لتقديم العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح (رحمه الله )، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية" حل مراد رفقة وزير التضامن بولاية الشلف أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح (رحمه الله )، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة، كما قدما للعائلة الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية."

وبالمناسبة أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على أن المواقف البطولية لمنتسبي الجيش الوطني الشعبي البواسل، و الانحراط الطوعي للمواطنين و كذا تجنيد الوسائل البشرية و المادية سمح بتخفيف حجم الكارثة.

و بخصوص الوسائل المجندة أعلن الوزير عن تعزيز المورد البشري للحماية المدنية بتوظيف 3000 عون و 240ضابط، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التحسين المتواصل للقدرات.

كما كشف عن حصيلة عمل اللجان المحلية لاحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق على مستوى 9ولايات و التي أدت الى تضرر ما يفوق 24ألف هكتار من الغطاء النباتي ، وسمحت باحصاء 11500 متضرر سيتم تعويضهم عينا، و 972 بناية متضررة بدرجات متفاوتة.