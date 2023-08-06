غليزان: وزير الداخلية والجماعات المحلية يؤدي واجب العزاء

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حل صباح اليوم بولاية غليزان ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية،والتهيئة العمرانية، وكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة، و قضايا المرأة،حيث انتقلا رفقة لكحل عياط عبد السلام،

ومختلف السلطات الولائية والأمنية إلى بلدية زمورة لتقديم تعازي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم حراث بن عامر الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة، كما قدما للعائلة الإعانة التضامنية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية.

و خلال مواساته لوالد المرحوم جدد الوزير التعبير عن بالغ التأثر بفقدان الجزائر لخيرة أبنائها من منتسبي الجيش الوطني الشعبي،والذين طالما ضحوا في سبيل الوطن،ووقفوا إلى جانب المواطن في أسمى صور التلاحم.

كما حيا بالمقابل الوزير سمات الصبر، والرضى بقضاء الله التي أبانت عنها عائلة المرحوم معتبرا أنهم نالوا شرف إهداء شهيد للوطن.