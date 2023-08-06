رمان مدربا لنصر حسين داي

قدمت اليوم الأحد، إدارة نصر حسين داي المدرب الجديد للفريق بحضور المناجير العام للنادي شريف عبد السلام.

وسيشرف المدرب السابق للمنتخب الوطني لأقل من 17سنة أرزقي رمان على العارضة الفنية لـ " الملاحة" هذا الموسم.

وقال رمان خلال الندوة الصحفية:" برنامجنا واضح، سننطلق في التحضيرات، بداية من الثاني عشر من أوت الجاري إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر ذاته بتيكجدة".

وأضاف:" المعسكر الإعدادي الأخير، سيكون مخصص للجانب البدني، إما هنا في الجزائر أو خارجها ، وتم برمجته شهر سبتمبر المقبل".

يذكر أن فريق " النصرية"، يلعب في القسم الثاني ويعيش ظروفا صعبة من جميع النواحي خاصة المادية منها.