قرار جديد لحاملي شهادة ليسانس "كلاسيكي"

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط الالتحاق وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر.

وجاء في القرار الوزاري المؤرخ في 2 أوت الجاري، أنه يمكن للحائزين على شهادة الليسانس الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو الحائزين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، الالتحاق بالدراسات الجامعية لنيل الماستر.

ويمكن السماح للالتحاق بالدراسة في السنة الأولى لنيل شهادة الماستر للحائزين على شهادة ليسانس نظام LMD الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي وللمترشحين الحائزين على شهادة معترف بمعادلتها.

كما سمح القرار الوزاري لحاملي شهادة ليسانس "نظام كلاسيكي"، الالتحاق بالدراسة في السنة الثانية لنيل شهادة الماستر حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة وبناء على موافقة لجنة الترتيب والتوجيه للحائزين على شهادة بكالوريا + 4 سنوات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو الحائزين على شهادة أجنبية، أو على شهادة في العلوم الطبية أو شهادة أجنبية معترف بها.

ويتم الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الثاني ماستر عن طريق مسابقة على أساس شهادة أو على أساس اختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.

كما خصصت الوزارة حصة إضافية تقدر بـ20 بالمائة من المقاعد البيداغوجية المفتوحة في السنة الأولى ماستر لكل عرض تكوين للمتخرجين القدامى للمؤسسة وللمترشحين الذين ينتمون لمؤسسات التعليم العالي الأخرى.

وبخصوص الشروط الواجب أن يتوفر عليها المترشح، أشار القرار الوزاري أنه يجب إيداع على المنصة الرقمية المخصصة التابعة للمؤسسة رسالة تحفيزية مرفوقة ببطاقة رغبات، نسخة من كشف نقاط البكالوريا، نسخة من شهادة التخرج في التدرج، نسخة من كشف النقاط لمساره الجامعي وشهادة حسن السيرة تمنح من طرف المؤسسة الأصلية.