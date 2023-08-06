غوتريش يبعث برسالة تعزية لرئيس الجمهورية

بعث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية عقب الحرائق التي طالت بعض المناطق من الوطن مسببة خسائرا في الأرواح.

وكتب الأمين العام الأممي في رسالة التعزية: "علمت ببالغ الحزن بحرائق الغابات التي خلفت العديد من الضحايا في عدة مناطق من بلدكم و أعرب لكم بهذه المناسبة الأليمة عن تعاطفي مع الضحايا المدنيين و العسكريين و أقاربهم و كذا العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها".

و قال غوتيريش في رسالته "أعرب لكم و للشعب الجزائري عن تعازي الخالصة و أؤكد لكم وقوف الأمم المتحدة اللامشروط إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال هذه المرحلة الصعبة"، مشيرا إلى أن "هذه الحرائق تعكس النتائج الوخيمة للتغير المناخي مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة أسبابه العميقة".

و خلص الأمين العام الأممي إلى القول: "و إذ أجدد لكم تعازي الخالصة وتضامني الكامل، تتقبلوا مني سيدي الرئيس أسمي عبارات التقدير".