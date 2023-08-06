بداري يهنئ الطلبة المتألقين في المسابقة الدولية للرياضيات

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، الطلبة الجزائريين، المتألقين في المسابقة الدولية للرياضيات، التي أقيمت بمدينة بلافوغراد (بلغاريا)، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته أن وزير التعليم العالي هنأ بالمناسبة "الطالبة شوبيلة قرفي من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بسيدي عبد الله بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للرياضيات لطلبة الجامعات في نسختها ال30، التي شاركت فيها جامعات من مختلف الدول، والتي أقيمت بمدينة بلافوغراد ببلغاريا من 31 جويلية إلى 6 أوت 2023".

كما هنأ بداري أيضا "الطلبة، علاء الدين ثابت، هشام معمري وياسر مرابط, الذين تحصلوا بدورهم على تقدير مشرف جدا"، علما أن "المشاركة الجزائرية في المسابقة الدولية للرياضيات لطلبة الجامعات تعتبر الأولى من نوعها".