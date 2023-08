Guterres adresse au Président un message de condoléances

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les nouvelles des incendies de forêts qui ont coûté de nombreuses vies dans plusieurs régions de votre pays. Mes pensées vont aux victimes, civiles et militaires, et à leurs proches ainsi qu'aux familles contraintes de quitter leurs foyers", a écrit le SG de l'ONU dans son message.

"Je tiens à vous exprimer, ainsi qu'au peuple algérien, mes sincères condoléances et à vous assurer de l'engagement inconditionnel des Nations-Unies aux côtés de la République algérienne démocratique et populaire pendant cette période difficile", a ajouté M. Guterres, relevant que "ces incendies témoignent aussi des effets alarmants du changement climatique et appellent à un renforcement des efforts internationaux pour s'attaquer à ses causes profondes".

"En vous réitérant mes plus sincères condoléances et mon entière solidarité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération", a conclu le SG de l'ONU.