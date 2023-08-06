الطارف: إحباط محاولة "حراقة " لـ 18 شخصا

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الطارف من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ل 18شخصا، حسبما أستفيد اليوم الأحد من مديرية الامن الولائي لذات السلك النظامي.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح ضابط شرطة رئيسي جلاب حمزة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “عناصر الأمن الوطني بالطارف وبالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة تمكنت من توقيف 18 شخصا يبلغون من العمر بين 22سنة و 33سنة ينحدرون من ولايات: الطارف، عنابة، قالمة، الجزائر العاصمة، المدية وبسكرة كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير الشرعية عن طريق البحر”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه على إثر الحصول على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الخروج ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ “الدراوش” بولاية الطارف تمكنت ذات المصالح من توقيف قاربين خشبيين مزودين بمحركين صيد بحري قوة 40حصان، القارب الأول على متنه 14 شخص والثاني على متنه 4 أشخاص.

وتم, وفقا لنفس المصدر، إخطار الجهات القضائية المختصة وفتح تحقيق في الوقائع المذكورة وتقديم الموقوفين أمام النيابة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية ونقل الأشخاص بدون رخصة.