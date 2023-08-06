تدابير للوقاية من الحمى المالطية عبر بلديات المغير

اتخذت عدة تدابير للوقاية من الحمى المالطية التي سجلت عديد الحالات منها بين قطعان المواشي بولاية المغير، حسبما استفيد اليوم الأحد لدى مسؤولي مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

وتم اعتماد تلك التدابير الوقائية ضمن خطة عمل مشتركة بين كل من المفتشية البيطرية ومكتب الوقاية لمديرية الصحة و مديرية التجارة وترقية الصادرات ومصلحتي علم الأوبئة والطب الوقائي بدائرتي المغير وجامعة، بعد أن سجلت حالات للحمى المالطية ببلديات سيدي عمران وجامعة والمرارة وسيدي خليل وتندلة والمغير و أسطيل وأم الطيور، ودراسة أسباب انتشارها من خلال نتائج التحقيقات الوبائية، وفق ذات المصدر.

وجرى في هذا الصدد إنشاء خلية موحدة للتحقيق الوبائي، بهدف التحكم في الوضعية الوبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا المرض، كما أشير إليه.

و في نفس السياق، برمجت ذات المصالح المشتركة أنشطة تحسيسية وتكثيف حملات التوعية عبر كل الوسائل والوسائط المتاحة للتحسيس حول أخطار هذا المرض وطرق انتقاله الأكثر شيوعا، مثل الإتصال المباشر بالحيوانات المصابة أو مخلفاتها، واستهلاك الحليب الطازج غير المبستر، وكذا مشتقاته، مثلما أوضحت مديرة المصالح الفلاحية، وردية بلعقبي.

و كانت اللجنة الولائية للصحة والوقاية ونظافة المحيط بولاية المغير قد أعدت مخططا خاصا بفصل الصيف يتضمن حملات تحسيسية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان و مكافحتها، كما تم اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الوقاية من تلك الأمراض، وفق ذات المصدر.