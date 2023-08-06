تنصيب الرئيسة والنائب العام الجديدين لمجلس قضاء الجزائر

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي, اليوم الأحد، على تنصيب قلاتي دنيازاد رئيسة جديدة لمجلس قضاء الجزائر و بوجمعة لطفي نائبا عاما لدى ذات المجلس.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال طبي أن هذا التنصيب يأتي تبعا للحركة الجزئية التي أجراها، الخميس الماضي، رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

وأوضح أن هذه الحركة تهدف إلى "ضخ نفسٍ جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليا".