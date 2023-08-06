وناس يغيب عن بداية الموسم بسبب الإصابة

سيغيب الدولي الجزائري لنادي ليل الفرنسي، آدم وناس، عن مواجهة نادي نيس، في افتتاح البطولة الفرنسية يوم الجمعة (سا 00ر20) بسبب إصابة على مستوى الفخذ، حسبما كشفت عنه، اليوم الأحد، وسائل اعلام محلية.

وكان الجزائري قد تعرض للإصابة أمس السبت أمام الفريق الانجليزي برينتفورد (0-0) في لقاء ودي تحضيري.

وجاء في يومية ''ليكيب'': ''النقطة السوداء في هذا اللقاء هي إصابة آدم وناس الذي طلب التغيير عقب إصابة على مستوى الفخذ الأيسر''.

وبهذا سيضيع وناس (26 سنة) بداية الموسم الرياضي وذلك بعد أن ضيع الموسم الماضي عديد المباريات بسبب إصابة عضلية متكررة على مستوى الركبة.

وانضم بطل إفريقيا-2019 مع "الخضر"، إلى صفوف نادي الشمال الفرنسي في سبتمبر الفارط بعقد مدته عامين، قادما من نابولي الايطالي.

ولم يحمل اللاعب السابق لنادي نابولي ألوان المنتخب الجزائري منذ المواجهتين الوديتين أمام مالي بوهران (1-1) والسويد بمالمو (خسارة 2-0) شهر نوفمبر الماضي.