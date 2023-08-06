عطاف يستقبل سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة البريكس

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، تباعا، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة البريكس المعتمدين لدى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويتعلق الأمر بسفراء كل من الصين وروسيا والهند وكذا القائمين بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب إفريقيا بالجزائر، كما جاء في البيان.

"وتندرج هذه الاجتماعات في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة البريكس، لا سيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسية الخارجية لبلادنا وهي التي ما فتئت ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية"، يضيف البيان.

في هذا الإطار، أكد عطاف -حسب المصدر ذاته – أن "الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة البريكس وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة، لتطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليمياً ودوليا